SON DAKİKA HABERİ: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemesinin tarihi belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Temmuz’dan itibaren ödenmeye başlayacağını duyurdu. Ödemeler 8-10 Temmuz arasında yapılacak.

NTV Haber 02.07.2020 - 10:56 | Son Güncelleme : 02.07.2020 - 11:02

SON DAKİKA HABERİ: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemesinin tarihi belli oldu

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Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemesinin tarihi belli oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Temmuz’dan itibaren ödenmeye başlayacağını açıkladı.

8-10 TEMMUZ ARASINDA

Bakan Selçuk şunları kaydetti: “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da ödemeler yapılacak.”

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