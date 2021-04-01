Bakan Pekcan: Martta tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı.



Pekcan, şunları kaydetti:



"Martta ihracat 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı.

İthalatımız martta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar oldu. Martta dış ticaret açığımız, Mart 2020'ye göre yüzde 14,2 gibi önemli bir düşüş göstererek, 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara geriledi."

"EN YÜKSEK İLK ÇEYREK DEĞERİ"



Pekcan, "İlk çeyrek ithalatı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 9,7 artışla 61 milyar dolar, dış ticaret açığı yüzde 15,2 düşüşle 11 milyar dolar oldu. İlk çeyrekte ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek değeri" dedi.

Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülke olarak, pandemi gibi küresel güçlüklere rağmen, yüksek büyüme ve katma değerli ihracat hedeflerimiz doğrultusunda, durmadan ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Bunu 83 milyon el ele, birliktelik ve dayanışma içinde bir millet olarak başaracağız.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat zincirini en güçlü biçimde oluşturarak, hep birlikte ulusal hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz. İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır."