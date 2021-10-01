SON DAKİKA HABERİ: İhracat ilk kez 20 milyar doları geçti

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İhracat eylül ayında 20 milyar doları aşarak rekor kırdı.

Açıklamayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptı.

Muş, "Eylül ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 30’luk artışla, 20 milyar 783 milyon dolara ulaştı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatı oldu" dedi.



ÇELİK İLK KEZ ZİRVEDE

Eylülde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 23 sektör ihracatını artırırken 2,6 milyar dolarlık ihracatla çelik sektörü, sektörler arasında ilk kez zirvede yer aldı.



YILLIK HEDEF AŞILDI



Yılın ilk 9 ayında, yüzde 36’lık artışla 161 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Son 12 ayda yapılan 212,2 milyar dolarlık ihracatla 211 milyar dolar olan yıllık hedef de aşılmış oldu.



TİM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracatçılarımız sayesinde, küresel krizlerde, üretimini aksatmamayı, siparişleri yetiştirmeyi başaran tek ülke olarak öne çıktık" dedi.

Gülle, "Dünya bunun farkında, fuarlarımızda görüyoruz ki yabancılar sırada bekliyor. Şu an tam kapasite çalışmamız, gelen taleplere yetişemememiz daha başlangıç. Son 13 ayın 11’inde ihracat rekorları kırdık. İnşallah 2026’da, 5 sene gibi kısa bir sürede 300 milyar dolara ulaşacağız" diye konuştu.

170 ÜLKEYE İHRACAT ARTTI



İhracatçıların Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırdığını aktaran Gülle, “170 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. Aralarında ABD, İspanya, Belçika, Kolombiya ve Şili’nin de bulunduğu, 27 ülkede, aylık ihracat rekoruna imza attık" dedi.

Gülle'nin verdiği bilgiye göre bu ay en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1,7 milyar dolarla Almanya (%12 artış), 1,4 milyar dolarla ABD ve (%48 artış), 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. (%11 artış).

İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler ise 450 milyon dolarlık artışla ABD, 278 milyon dolarlık artışla Belçika ve 257 milyon dolarlık artışla İspanya olarak sıralandı.

Gülle, "Ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda ise, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracatımızın yüzde 26 artışla, 8,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41 pay aldığını görüyoruz.

AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının, Eylül ayı ihracatımızdaki payı ise, yüzde 55 oldu." ifadelerini kullandı.



