SON DAKİKA HABERİ: IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

SON DAKİKA HABERİ: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9’a yükseltti. Kuruluş 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit tuttu.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.10.2021 - 16:05 | Son Güncelleme : 12.10.2021 - 16:50

SON DAKİKA HABERİ: IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

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Uluslararası Para Fonu (), Türkiye'nin tahminini yükseltti.

Kuruluşun Dünya k Görünüm Raporu'na göre, Türk ekonomisi için tahmini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltildi.

Gelecek yıl için beklentisi yüzde 3,3'te sabit tutuldu.

ENFLASYON ÖNGÖRÜSÜ YÜZDE 17

Türkiye'de ortalama enflasyon 2021'de yüzde 17 ve 2022'de yüzde 15,4 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Ülkede işsizlik oranının da 2021'de yüzde 12,2, 2022'de yüzde 11 olacağı tahminine yer verildi.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 5,9'A ÇEKİLDİ

Küresel ekonominin bu yıla ilişkin tahmini yüzde 6'dan 5,9'a çekilirken, 2022'ye ilişkin beklentisi 4,9 olarak korundu.

Raporda, küresel toparlanmanın devam ettiği ancak Covid-19 salgını nedeniyle aksadığı ve ivme kaybettiği belirtildi.

ENFLASYON RİSKLERİ YUKARI YÖNLÜ

Bu yıla ilişkin tahmininde yapılan aşağı yönlü revizyonun gelişmiş ekonomilerde kısmen arz kesintileri kaynaklı düşüşü yansıttığı belirtilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerde ise büyük ölçüde kötüleşen salgın dinamiklerini yansıttığı ifade edildi.

Raporda, ekonomik beklentilerde ülkeler arasındaki "tehlikeli ayrışmanın" endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.

ABD'de ve bazı gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun hızla arttığına işaret edilen raporda, yükselen enflasyonun salgınla ilgili arz talep uyumsuzluklarını ve bir yıl öncesine kıyasla yüksek emtia fiyatlarını yansıttığı aktarıldı.

Raporda, genel olarak ye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu belirtilerek, enflasyon risklerinin ise yukarı yönlü olduğu kaydedildi.

ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin beklentisi ise yüzde 7'den yüzde 6'ya düşürüldü.

Ülke ekonomisinin 2022 yılı tahmini 4,9'dan yüzde 5,2'ye çıkarıldı.

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN 2021 BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Euro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıla ilişkin tahmini yüzde 4,6'dan yüzde 5'e yükseltilirken, 2022 yılı tahmini yüzde 4,3 olarak korundu.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2021 yılı tahmini yüzde 3,6'dan yüzde 3,1'e çekilirken, Fransa'nın yüzde 5,8'den yüzde 6,3'e, İtalya'nın yüzde 4,9'dan yüzde 5,8'e çıkarıldı.

İspanya ekonomisinin 2021 yılı beklentisi ise yüzde 6,2'den 5,7'ye düşürüldü.

Almanya ekonomisinin 2022'de yüzde 4,6, Fransa'nın yüzde 3,9, İtalya'nın yüzde 4,2 ve İspanya'nın yüzde 6,4 büyüyeceği öngörüldü.

İngiltere için 2021 yılı tahmini ise yüzde 7'den 6,8'e indirilirken, 2022 yılı tahmini yüzde 4,8'den yüzde 5'e yükseltildi.

Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik beklentisi 2021 için yüzde 5,6'dan 5,2'ye düşürülürken, 2022 için yüzde 4,4'ten 4,5'e yükseltildi.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YUKARI YÖNLÜ REVİZE

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin tahminleri raporuna göre, Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bu yıla ilişkin ekonomik beklentisi yüzde 8,1'den 8 çekildi.

Çin ekonomisinin 2022 yılı tahmini ise yüzde 5,7'den 5,6'ya revize edildi.

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair beklentisi yüzde 9,5, gelecek yıla ilişkin tahmini yüzde 8,5'te sabit bırakıldı.

Rusya ekonomisine yönelik tahmini bu yıl için yüzde 4,4'ten 4,7'ye yükseltilirken, 2022 yılı beklentisi yüzde 3,1'den 2,9'a düşürüldü.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 2021 yılı tahmini ise yüzde 6,3'ten 6,4'e çıkarılırken, 2022 yılı tahmini yüzde 5,2'den yüzde 5,1'e çekildi.

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