İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 28.08.2020 - 10:19

İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, “Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” dedi.

“AĞUSTOS AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 3-4 EYLÜL 2020 TARİHLERİNDE YAPILACAK”

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak” açıklamasını yaptı.

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