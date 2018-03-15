Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Aralık 2017'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 2,3 puan azalarak yüzde 10,4 oldu. Aralıkta bir önceki aya göre ise işsizlik oranı 0,1 puan arttı.



Geçen yılın aralık ayında tarım dışı işsizlik oranı 2,6 puanlık azalışla yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.



Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,8 puanlık azalışla yüzde 19,2 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda 2,3 puanlık azalışla yüzde 10,6 olarak gerçekleşti.



İstihdam edilenlerin sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin arttı ve 28 milyon 288 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı da 1,8 puan yükselerek yüzde 46,9 olarak gerçekleşti.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 255 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 365 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3'ü tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7,3'ü inşaat, yüzde 55'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.



Aralıkta bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,4, hizmet sektörünün payı ise 0,1 puan arttı.



İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜKSELDİ



İş gücü, aralıkta, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 39 bin kişi artarak 31 milyon 579 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 52,4 oldu. Söz konusu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,2 puan artarak yüzde 71,7, kadınlarda 1,3 puanlık artarak yüzde 33,5 olarak gerçekleşti.



Aralık 2017'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 33,3 oldu.