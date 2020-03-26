SON DAKİKA HABERİ: Kolalı içeceklerin ÖTV oranı yüzde 35'e çıkarıldı
SON DAKİKA HABERİ: Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kolalı içeceklerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarıldı. Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puro ve sigarillonun ÖTV oranı yüzde 80'e çıkarıldı.
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26.03.2020 - 02:50| Son Güncelleme : 26.03.2020 - 02:53
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