SON DAKİKA HABERİ: Kredi kartı taksit sayısına düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gitti.



Buna göre basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısı 6 aydan 3 aya indirildi.



Mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya düşürülürken, TV alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu.

TAŞIT KREDİLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Taşıt kredilerinde de vade süreleri indirildi.

Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi.



120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 48 aydan 36 aya indi.

Nihai fatura değeri 300 bin TL üzerinde olup 750 bin TL'nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 36 aydan 24 aya indirildi.



750 bin TL üzerinde olup 1 milyon 500 bin TL'nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 24 aydan 12 aya çekildi.