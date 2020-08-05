SON DAKİKA HABERİ: MASAK Başkanı görevden alındı (Osman Dereli kimdir?)

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alındı.

Kararnamenin 4'üncü maddesi ise şu şekilde;

"Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erer. Ancak bunlar, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. Görev süreleri sona erenler, yeniden atanabilir. Bunlar, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir."

OSMAN DERELİ KİMDİR?

Osman Dereli,1974 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2006 -2008 yılları arasında ABD İllinois Üniversitesi muhasebe dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Dereli, 1997 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2008-2012 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda grup başkanı olarak görev yürüttü. 25 Eylül 2012 tarihinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı. 29 Mart 2016 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına atandı.



Evli ve 3 çocuk babası olan Osman Dereli, iyi derecede İngilizce biliyor.