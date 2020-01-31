SON DAKİKA HABERİ: MASAK bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı

Son dakika haberi! Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yetkililerinden edinilen bilgiye göre, suç örgütlerince gelir kapısı yapılan ve giderek yaygınlaşan yasa dışı bahisle kumarın önüne geçebilmek için idari tedbir ve cezalar uygulanıyor.



MASAK, söz konusu sitelere aracılık edilmesine sebebiyet veren bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşlarını da bu kapsamda değerlendirerek haklarında inceleme başlattı.



İncelemenin sonucuna göre, idari tedbir veya cezai işlem uygulanabileceği ifade edildi.



SUÇ ÖRGÜTLERİNİN GELİR KAPISI OLDU

MASAK, söz konusu suç örgütlerinin gelir elde etme konusundaki taktiklerini kamuoyuyla paylaşarak, uyarılarda bulunuyor, erişime engellenen sitelere de uyarı yazısı ekliyor.