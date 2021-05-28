SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası: Bankacılık sektörü sermaye yapısı güçlü görünümünü koruyor

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayınlandı. Yapılan açıklamada, "Bankacılık sektörü sermaye yapısı güçlü görünümünü koruyor" denildi.

NTV Haber 28.05.2021 - 10:54

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası: Bankacılık sektörü sermaye yapısı güçlü görünümünü koruyor

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Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayınlandı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Salgının devam etmesi turizm başta olmak üzere hizmet sektöründeki toparlanmayi sınırlıyor.

Bankacılık sektörü sermaye yapısı güçlü görünümünü koruyor. 

Yurtiçi makro ekonomik ortam bir miktar iyilesirken enflasyon ve cari dengeye yönelik riskler önemini korudu.

Yılın kalanında sıkı parasal duruşun etkisi belirginleşecek.

Cari denge ve enflasyon görünümünde beklenen iyileşme makrofinansal istikrarı destekleyecek.

Sıkı parasal duruş, dışsal ve geçici oynaklıklara karşı tampon işlevi görecek.

Firmaların döviz pozisyonundaki iyileşme mali bunyelerinin kur gelişmelerine karşı dayanıklılığını artırıyor.

Cari işlemler dengesinde gözlenen iyileşme önümüzdeki dönemde de sürecek."

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