SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası beşinci müdahalenin miktarını açıkladı

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Merkez Bankası'nın döviz kurlarına yaptığı son müdahalenin miktarı belli oldu.

17 Aralık 2021 tarihinde 2 milyar 123 milyon dolarlık doğrudan döviz satışı yapıldığı açıklandı.

Merkez Bankası, ilk olarak 1 Aralık 2021'de 844 milyon dolarlık bir satış yapmıştı. Bunu 3 Aralık'ta (504 milyon dolar), 10 Aralık'ta (687 milyon dolar) ve 13 Aralık'ta (3 milyar 120 milybon dolar) yapılan müdahaleler izlemişti.

7.2 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Son rakamla birlikte bankanın Aralık ayında yaptığı tüm müdahalelerin toplamı da 7 milyar 278 milyon dolar oldu.