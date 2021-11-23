SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir" denildi.

Haberler - NTV Haber 23.11.2021 - 17:56

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması

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, piyasadaki gelişmelere ilişkin bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada kur seviyesine ilişkin bir taahhüdünün olmadığını belirtti.

Merkez Bankası'nın açıklaması şu şekilde; 

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur.

Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir.

Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir.

Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.

Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."

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