SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan dövize dördüncü müdahale

SON DAKİKA HABERİ: Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasıyla birlikte Merkez Bankası'ndan satım yönünde dördüncü müdahale geldi.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 13.12.2021 - 13:09

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan dövize dördüncü müdahale

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Türkiye Cumhuriyet (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Dolar bugün yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 14,50 seviyelerine kadar yükseldi. Kur ardından 14,20'nin üzerinde işlem görmeye devam etti.

Müdahale sonrası dolar/TL 14,15 seviyelerinde seyrediyor.

Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.

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