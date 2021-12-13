SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan dövize müdahale

SON DAKİKA HABERİ: Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasıyla birlikte Merkez Bankası'ndan satım yönünde dördüncü müdahale geldi.

Haberler - NTV Haber 13.12.2021 - 12:56

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan dövize müdahale

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Türkiye Cumhuriyet (TCMB) dolarda devam eden yükselişin ardından doğrudan satım yönünde müdahalede bulundu.

Dolar bugün yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 14,50 seviyelerine kadar yükseldi. Kur ardından 14,20'nin üzerinde işlem görmeye devam etti.

Merkez Bankası, aralık başından bu yana, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ediyor. 

Müdahale sonrası dolar/TL 14,30 seviyelerinde. seyrediyor.

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