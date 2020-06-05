SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan firmalara 20 milyar lira kredi
SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan yeni kredi kararı geldi. Firmalara yatırım taahhütlü avans kredisi verilecek.Yatırım teşvik belgesine sahip seçilmiş sektörlerdeki firmalara 20 milyar TL kredi kullandırılacak.
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