SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan firmalara 20 milyar lira kredi

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan yeni kredi kararı geldi. Firmalara yatırım taahhütlü avans kredisi verilecek.Yatırım teşvik belgesine sahip seçilmiş sektörlerdeki firmalara 20 milyar TL kredi kullandırılacak.

05.06.2020 - 18:52

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