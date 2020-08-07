SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan piyasadaki hareketliliğe ilişkin ilk adımını attı; piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü.

ntv.com.tr 07.08.2020 - 10:05 | Son Güncelleme : 07.08.2020 - 10:21

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan yeni hamle

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Piyasalarda hareketli günler yaşanıyor. Dolar/TL 7,30; gram altın ise 485 lira civarlarında seyrediyor.

Bu gelişmelerin gölgesinde dün akşam İstanbul'da önemli bir ekonomi toplantısı yapıldı. Bankalar Birliği ev sahipliğindeki toplantıya Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile önde gelen bankaların genel müdürleri katıldı.

Toplantının ardından Merkez Bankası, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla işaretini verdiği, likidite kısma hamlesiyle ilgili adımını attı.

Yapılan açıklamada, "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'daki ekonomi zirvesi öncesinde yapılan açıklamada, normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı duyurulmuştu.

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