SON DAKİKA HABERİ: Mevduatta stopaj indirimi devam edecek

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Banka mevduatları için uygulanan stopaj indiriminin süresi uzatıldı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün sona ermesi beklenen mevduata stopaj indirimi uygulaması 2 ay daha sürecek.

Ekim 2020'de hayata geçen düzenleme daha önce de iki kez uzatılmıştı. TL mevduatlarda stopaj 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplardan yüzde 3'e inerken, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarına kesinti uygulanmıyor.

