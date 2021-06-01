SON DAKİKA HABERİ: Mevduatta stopaj indirimi devam edecek

SON DAKİKA HABERİ: Hazine kaynakları TL mevduata uygulanan stopaj indiriminin haziran ve temmuz aylarında da devam edeceğini bildirdi.

NTV Haber 01.06.2021 - 09:11 | Son Güncelleme : 01.06.2021 - 09:27

SON DAKİKA HABERİ: Mevduatta stopaj indirimi devam edecek

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Banka mevduatları için uygulanan stopaj indiriminin süresi uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün sona ermesi beklenen mevduata stopaj indirimi uygulaması 2 ay daha sürecek.

Ekim 2020'de hayata geçen düzenleme daha önce de iki kez uzatılmıştı.  TL mevduatlarda stopaj 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplardan yüzde 3'e inerken, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarına kesinti uygulanmıyor.

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