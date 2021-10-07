SON DAKİKA HABERİ: Motorine 23 kuruş zam

SON DAKİKA HABERİ: Motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş zam geldi. Artış pompa satış fiyatına yansıyacak.

Haberler 07.10.2021 - 17:41 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 17:50

SON DAKİKA HABERİ: Motorine 23 kuruş zam

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika i! 

Motorine zam geldi. 

Bu geceden itibaren geçerli olacak  23 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan Twitter paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." 

İstanbul'da ortalama 7.28 liradan satılan motorinin litre fiyatı zammın yansımasından sonra 7.51 lira seviyesine ulaşacak. 

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...