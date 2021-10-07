SON DAKİKA HABERİ: Motorine 23 kuruş zam

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Motorine zam geldi.

Bu geceden itibaren geçerli olacak 23 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan Twitter paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

İstanbul'da ortalama 7.28 liradan satılan motorinin litre fiyatı zammın yansımasından sonra 7.51 lira seviyesine ulaşacak.