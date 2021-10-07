SON DAKİKA HABERİ: Motorine 23 kuruş zam

Haberler 07.10.2021 - 17:41 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 17:50
Motorine zam geldi.
Bu geceden itibaren geçerli olacak 23 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan Twitter paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
"08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
İstanbul'da ortalama 7.28 liradan satılan motorinin litre fiyatı zammın yansımasından sonra 7.51 lira seviyesine ulaşacak.