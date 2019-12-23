SON DAKİKA HABERİ: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerlendirme oranı belli oldu

Son dakika haberi! Yeniden değerleme oranında indirim yetkisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi için kullanıldı.

Ekim sonu itibariyle oluşan enflasyon çerçevesinde yeniden değerleme oranına baz oluşturan rakam yüzde 22.58'di.

Ancak Cumhurbaşkanı kararı ile 2019'da olduğu gibi 2020'de de Motorlu Taşıtlar Vergisi artışını belirleyen yeniden değerleme oranı indirim yetkisi kullanılarak belirlendi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniden değerleme oranı diğer vergi, harç ve cezalar için yüzde 22.58 oldu.

Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020'de yüzde 22.58 oranında artacak.