SON DAKİKA HABERİ: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu.

TÜİK verilerine göre, nisanda TÜFE yüzde 7,25 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 69,97 seviyesine yükseldi.

Reuters'ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette TÜFE'nin nisan ayında yüzde 68'e yükselmesi bekleniyordu. Aylık enflasyonun ise yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Yurtiçi ÜFE nisan ayında yüzde 7,67 artarken, yıllık bazda yüzde 121,82 olarak gerçekleşti.

ULAŞTIRMADA YÜZDE 105'LİK ARTIŞ

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 105,86 ile ulaştırmada görüldü. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 89,10, ev eşyasında yüzde 77,64 artış yaşandı. Giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 26,23 artış olurken, eğitimde yüzde 35,95 yükseliş gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU KURU SOĞAN

Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 69,3 ile kuru soğanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta görüldü.



TÜİK verilerine göre, geçen ay, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 45,27 ile kıvırcık, yüzde 42,26 ile domates, yüzde 41,1 ile patates ücreti izledi.



Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 36,78 ile toz şeker, yüzde 34,78 ile dolmalık biber, yüzde 34,57 ile sarımsak, yüzde 33,7 ile kesme şeker, yüzde 28,32 ile muz, yüzde 27,92 ile doğal gaz ve yüzde 27 ile tavuk yer aldı.

EN ÇOK DÜŞÜŞ SALATALIKTA



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta oldu. Bunu yüzde 15,42 ile kabak, yüzde 8,12 ile bebek bezi ücreti, yüzde 7,34 ile saç bakım ürünleri, yüzde 7,12 ile hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri takip etti.