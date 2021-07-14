SON DAKİKA HABERİ: Otobüs biletlerine tavan fiyat

SON DAKİKA HABERİ: Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması başlatıldı. Tavan fiyat mesafeye göre uygulanacak.

NTV Haber 14.07.2021 - 13:48 | Son Güncelleme : 14.07.2021 - 14:48

SON DAKİKA HABERİ: Otobüs biletlerine tavan fiyat

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Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması başlatıldı.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı' tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tavan fiyat üç ay geçerli olacak.  Uygulama süresince yetki belgesi sahipleri, belirlenen tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygulayacak.

​​​​​​​Tebliğdeki tavan ücret tarifesi, KDV dahil olarak belirlendi.

Karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında uygulanacak tavan ücret tarifesi şöyle:

Havalimanlarından şehir merkezine yapılan tarifeli yolcu taşımaları kapsam dışında kalacak.

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