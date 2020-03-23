SON DAKİKA HABERİ: Özel bankalardan kredi ertelenmesine ilk adım

SON DAKİKA HABERİ: İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, müşterilerin 30 Nisan'a kadar anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

Anadolu Ajansı 23.03.2020 - 12:25

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Bakan Albayrak'tan kamu bankalarından destek paketine ilişkin açıklama

Bakan Albayrak'tan kamu bankalarından destek paketine ilişkin açıklama

İş Bankası corona virüs salgını nedeniyle ekonomiye destek paketini duyurdu.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bireysel müşterilere; tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirilecek" denildi.

Bankanın açıkladığı destek paketinin ayrıntıları şöyle;

"Müşterilerin 30 Nisan'a kadar anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek. 

Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.

"KOBİ'lerimizin ve mikro işletmelerin mevcut limitlerle desteklenecek, gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecek.

Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak."

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