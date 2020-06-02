SON DAKİKA HABERİ: THY'nin yurtdışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu

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THY'nin yurtdışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu.



THY salgın sürecinde durdurulan uçuşlara 18 Haziran'da başlıyor.



İlk etapta 16 Avrupa şehrinden 14 noktaya uçuş olacak.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.



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