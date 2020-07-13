SON DAKİKA HABERİ: TÜİK: Mayıs ayı yıllık sanayi üretimi endeksi yüzde 19.9 azaldı

SON DAKİKA HABERİ: TÜİK Mayıs ayına yönelik Sanayi Üretim Endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre; Sanayi üretimi yıllık %19,9 azaldı. Sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde ise 17,4 arttı. TÜİK ayrıca "2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2, imalat sanayi sektörü endeksi %20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %13,3 azaldı" bilgisini paylaştı.

13.07.2020 - 10:03 | Son Güncelleme : 13.07.2020 - 10:34

SON DAKİKA HABERİ: TÜİK: Mayıs ayı yıllık sanayi üretimi endeksi yüzde 19.9 azaldı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...