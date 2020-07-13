SON DAKİKA HABERİ: TÜİK: Mayıs ayı yıllık sanayi üretimi endeksi yüzde 19.9 azaldı
SON DAKİKA HABERİ: TÜİK Mayıs ayına yönelik Sanayi Üretim Endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre; Sanayi üretimi yıllık %19,9 azaldı. Sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde ise 17,4 arttı. TÜİK ayrıca "2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2, imalat sanayi sektörü endeksi %20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %13,3 azaldı" bilgisini paylaştı.
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13.07.2020 - 10:03| Son Güncelleme : 13.07.2020 - 10:34
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