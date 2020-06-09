SON DAKİKA HABERİ: Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldı

SON DAKİKA HABERİ: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Covid-19 sonrası normalleşme sürecinde vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurtiçi turizmi desteklemek amacıyla yeni bir karar aldı. 9 Haziran tarihli kurul kararı ile yurtiçi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı 12 aydan 18 aya yükseltildi.

ntv.com.tr 09.06.2020 - 18:45 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 18:46

SON DAKİKA HABERİ: Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldı

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