SON DAKİKA HABERİ: Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldı
SON DAKİKA HABERİ: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Covid-19 sonrası normalleşme sürecinde vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurtiçi turizmi desteklemek amacıyla yeni bir karar aldı. 9 Haziran tarihli kurul kararı ile yurtiçi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı 12 aydan 18 aya yükseltildi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 09.06.2020 - 18:45| Son Güncelleme : 09.06.2020 - 18:46
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.