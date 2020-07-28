SON DAKİKA HABERİ: ''Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek''

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Albayrak, ''2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek'' açıklamasında bulundu.

28.07.2020 - 19:47

SON DAKİKA HABERİ: ''Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek''

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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edeceğini belirtti. 

Albayrak, ''2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada'' ifadelerine de yer verdi. 

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