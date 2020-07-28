SON DAKİKA HABERİ: ''Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek''

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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edeceğini belirtti.

Albayrak, ''2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada'' ifadelerine de yer verdi.

Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti.



2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada.

TÜRKİYE yatırımcılar için CAZİBE MERKEZİ olmaya devam edecek! pic.twitter.com/wknZhPGgkv