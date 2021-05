SON DAKİKA HABERİ: Verizon Yahoo ve AOL’u 5 milyar dolara satıyor

Son dakika haberi!

Amerikan çok uluslu telekomünikasyon şirketler topluluğu Verizon, AOL ve Yahoo markalarını içeren medya grubunu özel sermaye şirketi Apollo Global Management'a satacağını açıkladı.



Yahoo ve AOL’dan yapılan açıklamada, şirketin 5 milyar dolar bedelle Apollo Global Management'a satılacağı belirtilirken Verizon’un şirketteki yüzde 10 hissesini elinde tutacağı bildirildi.

Verizon’un adının ‘Yahoo’ olarak değiştirileceği belirtilirken satış sonrası, TechCrunch, Yahoo Finance ve Engadget gibi eski Yahoo ve AOL şemsiyeleri altındaki çevrimiçi medya markalarının Apollo'ya geçeceği belirtildi.



Verizon, 2015'te AOL'yi 2015'te 4,4 milyar dolara satın alırken 2017'de de Yahoo'yu 4,5 milyar dolara bünyesine katmıştı.

YAHOO GÜNDE 7 MİLYAR KEZ TIKLANIYOR

Yahoo, ilk başlarda arama motoru olarak hizmet vermesine rağmen zamanla e-posta alanında hakim platformlardan biri haline geldi.



Günde 7 milyar sayfa gösterimiyle dünyada en çok ziyaret edilen 11’inci site özelliği taşıyan Yahoo özellikle İngiltere’de ve ABD’de yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor.

THE HUFFİNGTON POST, TECHCRUNCH VE ENGADGET PLATFORMLARININ SAHİBİ AOL



America OnLine'ın kısaltması Olan AOL, merkezi New York'ta bulunan ABD'nin küresel anlamdan kitlesel medya şirketlerinden biridir. The Huffington Post, TechCrunch ve Engadget gibi çevrim içi medya şirketlerinin üst kuruluşu olan AOL, internet servis sağlayıcılığının yanı sıra, arama motoru, anında mesajlaşma (AIM), e-posta gibi hizmetler de vermektedir.

