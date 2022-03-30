SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Akbaşoğlu, "Yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere bir artış söz konusu olacak.

Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumunu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 10 MAYIS'TA



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 16 Şubat'ta yapılan ilk toplantının ardından mart ayında ikinci toplantı da yapıldı. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs'ta planlanıyor. Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanacak yasa teklifinin mayıs-haziran ayında TBMM'ye sunulmasını hedeflediklerini belirtti. Uygulamanın ise 2023 yılından itibaren hayata geçirilmesi bekleniyor.

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