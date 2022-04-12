SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'nin torba yasa teklifi Meclis'te

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti, Meclis'e yeni bir yasa teklifi sundu. Teklifle 2022 yıl sonuna kadar dövizini TL'ye çeviren şirketlere vergi istisnası sağlanıyor.

Haberler - NTV Haber - DHA 12.04.2022 - 17:37

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'nin torba yasa teklifi Meclis'te

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Kur korumalı mevduat sisteminde şirketler için yeni düzenleme

Kur korumalı mevduat sisteminde şirketler için yeni düzenleme

AK Parti, ekonomik düzenlemeleri de içeren 20 maddelik torba yasa teklifini Başkanlığı'na sundu.

Cumhurbaşkanı'na vergi istisnasını 30 Haziran ve 30 Eylül tarihli bilançolarda yabancı paralar için de uygulama yetkisi veriliyor.

Bankalardaki mevduata sağlanan sigorta kapsamı genişliyor.

Ticari mevduat da sigorta kapsamına alınıyor.

Sigorta kapsamının genişletilmesini öngeren teklifle sadece gerçek kişilere ait olup ticari işlemlere konu olmayan mevduat ve katılım fonu tutarlarının değil resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve fınansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm ticari mevduat ve katılım fonunun da sigorta kapsamına dahil edilmesi amaçlanıyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun idari yapılanmasındaki görev dağılımının, artan iş yükünün etkin ve süreçleri hızlandıracak şekilde yürütülmesini teminen kurulacak yeni daireler vasıtasıyla değiştirilmesi ve ihtiyaca binaen müdürlük sayısının artırılması ile destek personelinin istihdamına yönelik düzenlemeler getiriliyor.

Ayrıca Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile devlet aleyhine açılan uluslararası davaların takibine ilişkin işlemler nedeniyle yapılan giderlerin, gerektiği hallerde fon bütçesinden karşılanabilmesine ilişkin düzenleme yapılıyor. 

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