SON DAKİKA HABERİ: Akaryakıta bir zam daha

Son dakika

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları 115 doları geçti.



Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor.



Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine ise 53 kuruş zam bekleniyor.



Dün gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı.

BENZİN



Son zamla birlikte Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,06; İstanbul'da 17,97; İzmir'de ise 18,08 liraya yükselecek.

MOTORİN



Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 19, İstanbul'da ise 18,92 lira olacak.