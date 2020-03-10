SON DAKİKA HABERİ: Akaryakıtta beklenen indirimi Erdoğan açıkladı

Son dakika haberi!

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına büyük indirim geliyor.

Brüksel dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız" dedi.

Bu indirim sonrası İstanbul'da benzinin fiyatı ocak 2019'dan sonra ilk defa 6 TL'nin altına inecek.

BİR DEPODA 33 LİRA FARK EDECEK



İndirimin ardından ortalama bir otomobilin 55 litrelik benzin deposunu doldurmak için yaklaşık 33 lira daha az ödenecek.



Petrol dün 31 dolara gerileyerek 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük günlük kaybını yaşamıştı.

PETROL FİYATI BUNDAN SONRA NE OLUR?