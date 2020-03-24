SON DAKİKA HABERİ: Bakan Albayrak'tan sağlık çalışanlarına ödeme desteği

Anadolu Ajansı 24.03.2020 - 17:28
Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Corona virüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak" dedi ve sağlık çalışanlarına yapılacak desteği açıkladı.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
"Corona virüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak.
Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 24, 2020
Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız https://t.co/XzyBZRVNAM
Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız."
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