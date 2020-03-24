SON DAKİKA HABERİ: Bakan Albayrak'tan sağlık çalışanlarına ödeme desteği

Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Corona virüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak" dedi ve sağlık çalışanlarına yapılacak desteği açıkladı.



Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:



"Corona virüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak.



Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak.



Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız https://t.co/XzyBZRVNAM — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 24, 2020

Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız."

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