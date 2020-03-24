SON DAKİKA HABERİ: Bakan Albayrak'tan sağlık çalışanlarına ödeme desteği

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Corona virüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız" dedi.

Anadolu Ajansı 24.03.2020 - 17:28

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Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Corona virüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak" dedi ve sağlık çalışanlarına yapılacak desteği açıkladı.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle: 

"Corona virüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak.

Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız."

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