SON DAKİKA HABERİ: Bakan Elvan, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ABD'li mevkidaşı Janet Yellen ile görüştü. Elvan, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri geliştirmek adına çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Elvan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştüklerini bildiren Elvan, şunları kaydetti:



"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik."