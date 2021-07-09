SON DAKİKA HABERİ: Bakan Elvan, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü. Toplantıda ikili ekonomik ilişkiler ele alındı.

NTV Haber 09.07.2021 - 14:24

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Elvan, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

İlişkili Haberler

Bakan Elvan, İngiliz şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldi

Bakan Elvan, İngiliz şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ABD'li mevkidaşı Janet Yellen ile görüştü. Elvan, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri geliştirmek adına çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Elvan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştüklerini bildiren Elvan, şunları kaydetti:

"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik."

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...