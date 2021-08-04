Yangın söndürme ekipmanlarındaki fahiş fiyat artışlarına inceleme

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddiaların incelemeye alındığını açıkladı.

Anadolu Ajansı 04.08.2021 - 12:23

Yangın söndürme ekipmanlarındaki fahiş fiyat artışlarına inceleme

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi ekipmanlarda fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddiaların Bakanlık tarafından incelemeye alındığını belirtti.

"HER TÜRLÜ SUİSTİMAL CEZASIZ KALMAYACAKTIR"

Muş, "Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır.

Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır" dedi.

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