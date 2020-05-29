SON DAKİKA HABERİ: BDDK aktif rasyosu hesaplamasında değişikliğe gitti
SON DAKİKA HABERİ: BDDK, bankaların virüs salgını sürecinde daha fazla kredi vermesini sağlamak için geliştirdiği aktif rasyosu formülünü güncelledi. Yeni formülle bankaların KOBİ'leri, ihracatçıları ve yatırım projelerini desteklemesi amaçlanıyor.
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