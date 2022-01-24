SON DAKİKA HABERİ: Doğalgaz kesintisi 3 sektör için kalktı

SON DAKİKA HABERİ: BOTAŞ, ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasını kaldırdı.

Haberler - NTV Haber 24.01.2022 - 10:13

SON DAKİKA HABERİ: Doğalgaz kesintisi 3 sektör için kalktı

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SON DAKİKA HABERİ: BOTAŞ'tan doğalgaz açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: BOTAŞ'tan doğalgaz açıklaması

BOTAŞ; ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasını sonlandırdı.

BOTAŞ tarafından üreticilere gönderilen e-posta ile ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.

Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden İran'ın teknik arıza bildirerek 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz akışını kesmesi sonrasında BOTAŞ doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışını azaltma kararı almıştı.

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