SON DAKİKA HABERİ: Fed faiz kararını açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed, varlık alım hızını beklentiler dahilinde Kasım ayından itibaren aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldı. Kararlar oybirliğiyle alındı.

Haberler 03.11.2021 - 21:28

SON DAKİKA HABERİ: Fed faiz kararını açıkladı

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Son dakika haberi! ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Yapılan açıklamaya göre, Fed varlık alımlarını azaltmaya Kasım'da başlayacağını ve varlık alımları ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını kaydetti. Fed, hazine kağıdı alımlarının 10 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarını 5 milyar dolar azaltacak.

Fed, karar metninde enflasyonun geçici faktörlerden dolayı yüksek olduğunu, tedarik ve arz dengesizliklerinin fiyatlardaki artışı etkilediğini belirtti. Ekonomik görünümde risklerin devam ettiği vurgulanan metinde, ekonomik toparlanmanın Covid-19 salgınının seyrine bağlı olduğu açıklandı.

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