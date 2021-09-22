SON DAKİKA HABERİ: Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi! Amerikan Merkez Bankası Fed, küresel piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı.



Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.



Fed aylık varlık alımlarını 120 milyar dolar olarak devam ettirdi. Karar metninde varlık alımlarına ilişkin ifadeler de yer aldı. Buna göre ekonominin varlık alımlarını azaltmak için hedeflere doğru ilerleme sağladığı ifade edildi.

Karar metninde ekonomideki ilerlemenin devam etmesi durumunda varlık alım hızındaki yavaşlamanın gündeme alınabileceği belirtildi.

9 yetkili 2022 yılı için faiz artışı öngörüsünde bulundu. Haziran ayında yayımlanan noktasal grafikte 7 yetkili faiz artışı öngörüsünde bulunmuştu.