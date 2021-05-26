SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nefes Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ’lere finansman desteği için '2021 Nefes Kredisi'nin 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacağını bildirdi. Faiz oranı yıllık yüzde 17,5, üst limit 200 bin lira olacak. İşte ayrıntılar...

NTV Haber - Anadolu Ajansı 26.05.2021 - 11:29

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nefes Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı

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KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla "2021 Nefes Kredisi", 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran'da uygulamaya alınacak.

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı üyelere finansman imkanı sağlanacak.

Kredi ile 2020 cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

Kredinin uygulamasında Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak ve faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olacak.

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