SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi

81 il valiliğine Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi gönderildi.



Genelgeye göre; polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde, yolcu ticari taksiye bindirilecek, almamakta ısrar eden ticari taksilere de trafikten men dahil yasal işlem yapılacak.



Ticari taksi denetimleri arttırılacak, şehirler arası otobüslerdeki gibi ticari taksilerde de sivil personel, denetim gerçekleştirecek.

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