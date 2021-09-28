SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl valiliğine 'Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi' gönderildi. Genelgeye göre; polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde, yolcu ticari taksiye bindirilecek, almamakta ısrar eden ticari taksilere de trafikten men dahil yasal işlem yapılacak.

NTV Haber 28.09.2021 - 12:55

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi

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81 il valiliğine Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi gönderildi.

Genelgeye göre; polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde, yolcu ticari taksiye bindirilecek, almamakta ısrar eden ticari taksilere de trafikten men dahil yasal işlem yapılacak.

Ticari taksi denetimleri arttırılacak, şehirler arası otobüslerdeki gibi ticari taksilerde de sivil personel, denetim gerçekleştirecek.

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