SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da önemli ekonomi zirvesi

Son dakika haberi! Toplantı, saat 19.00'da başladı. Gündemde, pandemi döneminde alınan önlemlerin normalleşme sürecinde yeni duruma uyumlu hale getirilmesi yer alıyor. Bu kapsamda, normal dönem koşullarına uyum ve normalleşme döneminde likidite adımları görüşülecek.

Gelişmelerin piyasaya etkisi değerlendirilecek. Edinilen bilgilere göre, pandemi sürecinde alınan önlemlerle çeşitli kesimlere sağlanan kaynağın geri çekilmesi sürecinde enflasyonist baskı azalacak.

Fonlama maliyetleri artacak. Kredi maliyetlerinin artacağı bu süreçte mevduat faizlerinde de artış olacak. Ekonomi yönetimi ve bankacılar, toplantıda bu süreçlerin piyasalara etkilerini değerlendirecek.

MERKEZ BANKASI VE BDDK'NIN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?