SON DAKİKA HABERİ: Kamu bankalarından faiz indirimi

SON DAKİKA HABERİ: Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.11.2021 - 10:14

SON DAKİKA HABERİ: Kamu bankalarından faiz indirimi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü.

Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

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