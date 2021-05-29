SON DAKİKA HABERİ: Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak

SON DAKİKA HABERİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

DHA 29.05.2021 - 11:52 | Son Güncelleme : 29.05.2021 - 12:09

SON DAKİKA HABERİ: Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak" bilgisini verdi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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