Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

Türkiye Cumhuriyet yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi. TCMB Başkanı , "Çekirdek enflasyon göstergelerinin yakın dönem eğiliminde yavaşlama var" dedi.

Haberler - NTV Haber 07.10.2021 - 10:39

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

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TCMB yatırımcılarla faiz indirimi sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Başkanı , enflasyonda geçici unsurların etkisini yitireceğini söyledi.

Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, " görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz, arızi unsurlar ortadan kalktıkça enflasyondaki geçici etkiler de ortadan kalkacaktır" diye konuştu.

Kavcıoğlu, para politikasındaki duruşun enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı odağında belirleneceğini söyledi.

'nın rezervlerinin 85 milyar dolardan 122 milyar dolara yükseldiğini belirten Kavcıoğlu, "Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz" dedi.

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