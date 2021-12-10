SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale

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Merkez Bankası 10 gün içinde piyasaya üçüncü kez doğrudan müdahale etti.

Merkez Bankası açıklamasında "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.



Doların 13,95 seviyesini görmesi sonrasında gelen müdahaleyle ilk tepki olarak kur 13,80'in altına geriledi. Kur daha sonra 13,80'in üzerinde dengelendi.



İLK MÜDAHALE 1 ARALIK'TA GELDİ

Merkez Bankası 10 gün içinde piyasaya üçüncü kez müdahale etti. Kuruluş ilk olarak 1 Aralık'ta ardından 3 Aralık'ta ve son olarak bugün doğrudan satım yönünde dövize müdahalede bulundu.

Merkez Bankası, 1 Aralık’ta 2014'ten bu yana ilk kez piyasaya müdahale etmişti.