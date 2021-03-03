SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan 'sıkı para politikası duruşu sürecek' mesajı

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası, yatırımcılara videokonferans yöntemi ile sunum yaptı.  Merkez Bankası, "Sıkı para politikası duruşu kararlılıklar sürdürülecek. Rezervler istikrar kazandı ve ılımlı bir toparlanma başladı" mesajı verdi.

NTV Haber 03.03.2021 - 18:16

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan 'sıkı para politikası duruşu sürecek' mesajı

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Merkez Bankası (MBenflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı oluşuncaya kadar sıkı para politikasının sürdürüleceği mesajı verdi.

Merkez Bankası yatırımcılara videokonferans üzerinden sunum yaptı.

Fiyat istikrarına vurgu yapılan sunumda sıkı para politikasının sürececeği, gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaştırma yapılacağı belirtildi.

Merkez Bankası, rezervlerin istikrar kazandığını ve ılımlı bir toparlanmanın başladığını kaydetti, "sıkı para politikası duruşu ve politika kredibilitesi rezerv birikimine katkı sağlayacak" dedi.

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