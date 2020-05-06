SON DAKİKA HABERİ: S&P Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" olarak teyit etti

SON DAKİKA HABERİ: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti

06.05.2020 - 23:42

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