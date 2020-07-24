SON DAKİKA HABERİ: Standard and Poor's, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu B+ olarak teyit etti

SON DAKİKA HABERİ: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (SP), Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti.

24.07.2020 - 23:28

SON DAKİKA HABERİ: Standard and Poor's, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu B+ olarak teyit etti

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