SON DAKİKA HABERİ: TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası İdare Merkezi Konferans Salonu'nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Kavcıoğlu'nun konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle;

"Salgın sürecindeki belirsizlikler küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikleri canlı tutuyor. Enflasyonla mücadele doğrultusunda para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlıyız.

Para politikası araçlarını bu hedefe ulaşmak için kullanacağız.

Enflasyon odaklı para politikamız küresel dalgalanmalara karşı kalkan görevi görecek.

Enflasyon gerçekleşmeleri sıkı bir parasal duruş gerektiriyor.

Kararlarımızı enflasyon başta olmak üzere veri akışına göre alacağız.

Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek.

Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız.

Politikalarda şeffaflık ilkesine bağlı olarak atacağımız tüm adımları kamuoyuyla paylaşacağız.

Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar politika faizini enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğiz."

VİDEO: GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?